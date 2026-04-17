Нападения на военных ТЦК в Украине: в каких областях количество случаев "зашкаливает"

О чем свидетельствует динамика инцидентов с ТЦК

В Киевском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) рассказали, что статистикой о нападениях на военных ТЦК поделилась ранее Национальная полиция.

Отмечается, что в целом - с начала полномасштабного вторжения РФ - было зафиксировано уже более 600 нападений на военных ТЦК.

"Причем динамика инцидентов становится все более угрожающей", - подчеркивается в сообщении.

Где зафиксировали больше всего нападений на ТЦК

По состоянию на 12 апреля 2026 года, согласно информации Нацполиции, в Украине зафиксировали 620 нападений на представителей ТЦК.

При этом в тройку антирекордсменов попали:

Харьковская область - 69 случаев;

город Киев - 53;

Днепропетровская область - 45.

Между тем в столичном регионе - в Киевской области - было зафиксировано 24 случая нападений на ТЦК.

Публикация ТЦК (скриншот: facebook.com/Київський обласний ТЦК та СП)

Сколько нападений на ТЦК произошло в других областях

Исходя из статистики от Нацполиции, по другим областям Украины количество зафиксированных нападений на представителей ТЦК варьируется:

в Волынской области - 39;

во Львовской - 37;

в Одесской - 36;

в Черниговской - 34;

в Хмельницкой - 30;

в Николаевской и Ровенской - по 29;

в Черкасской и Полтавской - по 26;

в Ивано-Франковской - 22;

в Запорожской - 20;

в Тернопольской - 17;

в Винницкой и Закарпатской - по 16;

в Черновицкой - 15;

в Житомирской - 14;

в Сумской и Кировоградской - по 11.

Кроме того, один такой случай произошел в Херсонской области.