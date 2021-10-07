Напад на журналістів "Схем": дві підозри вручили, можлива третя

Поліцейські вручили повідомлення про підозру керівництву Укрексімбанку у перешкоджанні професійній діяльності журналістів. Мова йде про напад на журналістів програми "Схеми".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Нацполіції .

Про вручення підозри повідомив на свої сторінці у Facebook голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер.

"Правоохоронці сьогодні о 9 ранку приїхали до мене додому та вручили документ... Я готовий у повному обсязі співпрацювати зі слідством", - написав він.

Підозра, яку вручили

У поліції повідомили, що вручили підозру двом особам.

"Сьогодні правоохоронці вручили підозру двом службовим особам банку", - йдеться у повідомленні.

Крім того дізнавачі разом із процесуальними керівниками вивчають участь третьої особи, дії якої зафіксовані на відео, оприлюднене журналістами та причетність інших осіб.