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Нападение на журналистов "Схем": два подозрения вручили, возможно третье

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Киев, Четверг 07 октября 2021 10:14
Нападение на журналистов "Схем": два подозрения вручили, возможно третье Фото: глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Полицейские вручили уведомление о подозрении руководству Укрэксимбанка в препятствовании профессиональной деятельности журналистов. Речь идет о нападении на журналистов программы "Схемы".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Нацполиции.

О вручении подозрения сообщил на своей странице в Facebook глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер.

"Правоохранители сегодня в 9 утра приехали ко мне домой и вручили документ... Я готов в полном объеме сотрудничать со следствием", - написал он.

Нападение на журналистов &quot;Схем&quot;: два подозрения вручили, возможно третье

Подозрение, которое вручили Мецгеру

В полиции сообщили, что вручили подозрение двум лицам.

"Сегодня правоохранители вручили подозрение двум должностным лицам банка", - говорится в сообщении.

Кроме того дознаватели вместе с процессуальными руководителями изучают участие третьего лица, действия которого зафиксированы на видео, опубликованном журналистами, и причастность других лиц.

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