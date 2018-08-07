Напад на табір ромів у Києві: координатору С14 Мазуру можуть скасувати арешт у вересні

У вересні адвокати Мазура подадуть клопотання про скасування нічного домашнього арешту

Наступне засідання у справі погрому табору ромів в Києві відбудеться в середині вересня. Про це повідомив підозрюваний у справі, координатор націоналістичної організації С14 Сергій Мазур, передає кореспондент РБК-Україна.

"Наступне засідання буде перед 18 вересня, коли в мене буде закінчуватись термін дії запобіжного заходу. Це вже буде прокуратура клопотати про продовження заходу", - повідомив Мазур.

Підозрюваний також назвав рішення Апеляційного суд у Києва 7 серпня компромісним.

"Треба шукати законності. Вони бачать, що їх обґрунтування не доказові і не є вмотивованими. Тому їм треба було хоч якось шукати компроміс між прокурорами і громадкістю",- додав він.

Як повідомив адвокат Мазура Сергій Мороз, під час наступного судового засідання у справі погрому табору ромів сторона захисту заявить два клопотання задля скасування рішення про призначення нічного домашнього арешту координатору С14.

"Останньою інстанцією в даному питанні є апеляційна інстанція, яка зараз прийняла рішення. Воно вступає в силу з моменту проголошення, тобто з сьогоднішнього дня. Саме це рішення ми вже оскаржити не можемо. Втім у нас є інші процесуальні можливості щодо зміни запобіжного заходу", - повідомив Мороз

Зокрема, під час наступного засідання адвокати планують заявити два клопотання про зміну та скасування запобіжного заходу.

"Кожне з цих клопотань може пройти дві інстанції суду (першу та апеляційну, - ред.). Можливо, у разі погодження нашого підзахисного, ми будемо ініціювати їх", - додав адвокат.

Нагадаємо, у вівторок, 7 серпня, Апеляційний суд Києва скасував цілодобовий домашній арешт підозрюваного у справі про погром табору ромів у Києві Сергія Мазура, призначивши нічний домашній арешт. Рішенням суду координатора С14 зобов'язали перебувати вдома у період з 22:00 до 6:00.

У ході сьогоднішнього засідання народний депутат Павло Костенко подав клопотання, що готовий взяти Мазура на поруки. Додамо, що 27 липня 2018 липня у ході засідання щодо Мазура народний депутат Іллєнко також подав клопотання, щоби взяти координатора С14 на поруки. Загалом Мазура на поруки хочуть взяти троє нардепів. На минулому засіданні були присутні Ігор Луценко та Юрій Тимошенко.