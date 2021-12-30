Напад на генконсульство Росії у Львові: з'явилися нові подробиці
Чоловік, який кинув пляшку "коктейлю Молотова" в огорожу генконсульства Росії у Львові, з окупованої території. Він не має відношення до будь-яких громадських рухів.
Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"У Львові сталася певна подія, коли суміш кидали в бік установи, яка має відношення до РФ. Наші всі служби дуже швидко відпрацювали це питання. Людина, яка це робила, не має відношення до будь-якого руху, це людина з окупованих територій, безпосередньо з міста Горлівки, він затриманий, з ним відпрацьовують", - заявив він.
При цьому секретар РНБО додав, що чоловік керувався особистими мотивами. Він підкреслив, що всі силові служби України відпрацьовують запобігання дестабілізації ситуації в Україні.
Нагадаємо, вночі 24 грудня у Львові в огорожу російського консульства кинули "коктейль Молотова".
Крім того, правоохоронці затримали зловмисника, який напав на генконсульство РФ у Львові.