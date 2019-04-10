Нападник "Тоттенхема" Кейн може пропустити залишок сезону

Гравець покинув стадіон після матчу з "Манчестер Сіті" на милицях
Нападник "Тоттенхем Хоттспур" Гаррі Кейн, який отримав пошкодження в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті" (1:0), можливо вибув до кінця сезону. Про це заявив головний тренер "шпрот" Маурісіо Почеттіно.
Форвард травмувався на 56 хвилині гри під час боротьби з півзахисником гостей Фабіаном Делфі. Найближчим часом футболіст пройде медичне обстеження, яке визначить ступінь серйозності травми і терміни відновлення.
"Завтра проведемо обстеження, але, схоже, це та ж травма голеностопа. Це дуже засмучує. Буде важко, нам буде його не вистачати. Можливо, він вибув до кінця сезону.
Ми сподіваємося, що травма не дуже серйозна, але часу на відновлення мало. Він підвернув ногу. Подивимося, що буде в найближчі години", - цитує Почеттіно BBC.
Зазначимо, що гравець покинув стадіон на милицях.
Kane leaving stadium on crutches pic.twitter.com/LghRdlXLft— Rob Harris (@RobHarris) April 9, 2019
25-річний Кейн є вихованцем "Тоттенхем". У нинішньому сезоні він взяв участь в 28 матчах англійської Прем'єр-ліги, в яких став автором 17 забитих м'ячів (чотирьох - з пенальті), а також відзначився чотирма результативними передачами.
Матч-відповідь "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем Хотспур" пройде 17 квітня в Манчестері на стадіоні "Етіхад". Початок матчу - о 22:00 за Києвом.
Нагадаємо, Кейн був визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.