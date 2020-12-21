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Нападника на синагогу у Німеччині засудили до довічного ув’язнення

Галле, Понеділок 21 грудня 2020 14:00
Нападника на синагогу у Німеччині засудили до довічного ув’язнення
Фото: суд (yaizakon.com.ua)
Автор: Андрій Козловський

У Німеччині чоловіка, який здійснив напад 9 жовтня 2019 року на синагогу в місті Галле, засудили до довічного ув’язнення. Тоді він вбив двох людей та ще двоє отримали серйозні поранення.

Про це повідомляє DPA.

Як повідомляється, 28-річний німець Штефан Балліет у єврейське релігійне свято Йом-Кіпур спробував увірватися до синагоги. Спершу чоловік з вогнепальної зброї стріляв у важкі дерев’яні двері будівлі, потім спробував підірвати їх, але двері витримали.

Після цього нападник застрелив 40-річну жінку, яка знаходилась неподалік, та 20-річного чоловіка, продавця кебабів у кіоску поруч.

Його судили за умисне вбивство, а також замах на умисне вбивство 51 вірян, які були у синагозі. Під час суду Балліет висловлював антисемітські та расистські ідеї та антифеміністичні теорії змови.

Суд постановив, що після відбування перших 15 років терміну Балліет превентивно залишатиметься під вартою. Це максимальна санкція згідно з німецьким законодавством.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали підозрюваного у нападі на священника у французькому Ліоні. На інцидент відреагував прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

Крім того, у місті Сан-Хосе в американському штаті Каліфорнія невідомий чоловік з ножем напав на відвідувачів в баптистській церкві. У результаті події двоє людей загинули та ще кілька отримали ножові поранення.

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