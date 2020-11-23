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У США невідомий напав на людей у церкві, є загиблі

Сан-Хосе, Понеділок 23 листопада 2020 13:33
У США невідомий напав на людей у церкві, є загиблі
Фото: швидка (sanfrancisco cbslocal.com)
Автор: Андрій Козловський

У місті Сан-Хосе в американському штаті Каліфорнія невідомий чоловік з ножем напав на відвідувачів в баптистській церкві. У результаті події двоє людей загинули та ще кілька отримали ножові поранення.

Про це повідомляє CBS SF.

Як повідомляється, у момент інциденту служби в церкві не проходили, однак там перебували бездомні, яких пустили, щоб вони могли погрітися.

Спочатку мер Сан-Хосе Сем Ліккардо заявив, що підозрюваний перебуває під вартою, однак пізніше в поліції цю інформацію спростували. Наразі правоохоронці проводять розслідування на місці події.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Ніцці (Франція) чоловік арабської зовнішності напав на людей поблизу католицької церкви. В результаті нападу дві людини загинули, ще одна людина отримала поранення. Нападника затримали. В ході затримання він отримав кульове поранення.

Крім того, у французькому Ліоні невідомий стріляв у православного священника. Інцидент стався поблизу Грецької православної церкви на вулиці Сен-Лазар.

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