Нападавшего на синагогу в Германии приговорили к пожизненному заключению

Фото: суд (yaizakon.com.ua)

В Германии мужчину, который совершил нападение 9 октября 2019 года на синагогу в городе Галле, приговорили к пожизненному заключению. Тогда он убил двух человек и еще двое получили серьезные ранения.

Об этом сообщает DPA.

Как сообщается, 28-летний немец Штефан Баллиет в еврейский религиозный праздник Йом-Кипур попытался ворваться в синагогу. Сначала мужчина из огнестрельного оружия стрелял в тяжелые деревянные двери здания, затем попытался взорвать их, но двери выдержали.

После этого нападавший застрелил 40-летнюю женщину, которая находилась неподалеку, и 20-летнего мужчину, продавца кебабов в киоске рядом.

Его судили за умышленное убийство, а также покушение на умышленное убийство 51 верующих, которые были в синагоге. Во время суда Баллиет высказывал антисемитские и расистские идеи и антифеминистическую теории заговора.

Суд постановил, что после отбытия первых 15 лет срока Баллиет превентивно будет оставаться под стражей. Это максимальная санкция согласно с немецким законодательством.

Напомним, ранее правоохранители задержали подозреваемого в нападении на священника во французском Лионе. На инцидент отреагировал премьер-министр Франции Жан Кастекс.