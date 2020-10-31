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У Ліоні затримали підозрюваного у нападі на священника

Ліон, Субота 31 жовтня 2020 22:27
У Ліоні затримали підозрюваного у нападі на священника
Фото: на місці стрілянини у Ліоні (twitter.com/NicolasBay_)
Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці затримали підозрюваного у нападі на священника у французькому Ліоні. Зараз підозрюваний перебуває під вартою у поліцейському відділку.

Про це повідомляє Euronews.

За словами прокурора Ліона Ніколаса Жаке, на момент затримання у підозрюваного не було зброї.

Крім того, джерела у правоохоронних органах розповіли, що поранений священний перебуває у тяжкому стані, але живий.

На стрілянину у Ліоні відреагував прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс.

"Серйозні події сталися у Ліоні. Я ще не знаю точних обставин цього злочину. Міністр внутрішніх справ активізує кризовий центр. Я негайно повертаюся в Париж, щоб дізнатися більше про цю ситуацію", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні у Ліоні невідомий стріляв з дробовика у православного священника поблизу грецької церкви. З місця події зловмисник втік, його розшукувала поліція.

Як писало РБК-Україна, це вже не перший напад у Франції, пов'язаний з релігією. Днями в Ніцці озброєний ножем чоловік напав на людей поблизу церкви.

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