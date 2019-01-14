"Нападали на ректорат": з'явилися подробиці штурму НМУ імені Богомольця

Фото: НМУ імені Богомольця (УНІАН)

Через штурм ректорату була нанесена матеріальна шкода. Крім того, постраждали працівники університету, каже в.о. ректора Юрій Кучин

У понеділок, 14 січня, у МОЗ заявили про штурм адмінбудівлі Національного медичного університету імені Богомольця. У відомстві зазначили, що таким чином екс-ректорка Катерина Амосова намагалася потрапити до приміщення університету.

Пізніше спроба штурму була зупинена правоохоронцями.

Styler РБК-Україна зв’язався із в.о. ректора НМУ імені Богомольця Юрієм Кучиним, щоб зясувати подробиці інциденту.

Пошкодили турнікет, окремим працівникам нанесені тілесні ушкодження

В понеділок зранку в університеті з'явилася Катерина Миколаївна Амосова і частина співробітників, які працювати з нею в команді та були звільнені й не поновлені судом, повідомляє у коментарі в.о. ректора НМУ імені Богомольця.

"Катерина Миколаївна зайшла разом із судовим виконавцем, який попросив надати йому можливість зачитати ухвалу суду. Для цього ми з ним відійшли в канцелярію, і як тільки почали зачитувати ухвалу суду, відразу почався штурм ректорату людьми невідомого походження. Вони були у спортивних куртках, спортивних формах, і самі ці люди були дуже спортивної статури", - коментує Юрій Кучин.

Фото: Катерина Амосова (facebook.com-NMUscience)

За словами виконуючого обов’язки ректора університету, ці люди намагалися силою проникнути у приміщення ректорату всупереч правилам внутрішнього розпорядку і пропускного режиму.

"Була викликана поліція. Після того, як приїхала поліція, ці особи зникли. Наскільки я знаю, Катерина Миколаївна коментує це як випадковість, що вона прийшла сама, а ці люди до неї стосунку не мають і прийшли також самі. Наразі ці ж люди, які нападали на ректорат, знаходяться в парку Шевченка, на бульварі Шевченка. Вони знаходяться там групами, але не всередині університету, а зовні", - додає пан Юрій.

Фото: Уляна Супрун повідомила подробиці події у НМУ (twitter.com/usuprun)

Чи буде повторна спроба штурму – невідомо, каже в.о. ректора. В ході штурму була нанесена матеріальна шкода, про що було заявлено поліції. Зараз проводяться слідчі дії. Крім того, окремим працівникам були нанесені тілесні ушкодження, у зв’язку з чим теж були подані заяви до поліції.

"На жаль, також пошкодили турнікет, який стоїть на вході. У таких діях простежується часовий зв'язок: прийшла пані Амосова, і одночасно – тітушки. Звичайно, ми не можемо нічого стверджувати, чи є між ними прямий зв'язок", - каже він.

Теперішнє керівництво університету продовжує й надалі виконувати управлінські функції, повідомляє Кучин. Охорона продовжує виконувати свої обов’язки, а Нацполіція проводить подальші слідчі дії.

Нагадаємо, раніше МОЗ втретє звільнив Катерину Амосову з посади ректора НМУ імені Богомольця 8 січня.

У МОЗ підкреслюють, що Катерина Амосова була ознайомлена з наказом про своє звільнення керівництвом університету 10 січня й наразі за законом не має жодних повноважень.