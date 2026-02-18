Экс-футболист "Колоса" рассказал свою версию драки с ТЦК и показал видео

Он написал, что вся его жизнь, как спортсмена, "построена на дисциплине, результате и ответственности за свои действия". Колесник добавил, что в ситуации, которая произошла, он вступился за человека, в отношении которого применялись неправомерные действия.

"На видео, которое прикреплено к посту, видно, что представители ТЦК намеренно сбили гражданина автомобилем. Более того, они в грубой форме угрожали применить огнестрельное оружие и первые стали наносить телесные повреждения", - сказано в его посте.

Экс-футболист "Колоса" также утверждает, что не скрывался и не уклонялся от ответственности.

"Я самостоятельно пришел в отделение полиции, добровольно предоставил видео и объяснения. Меня не задерживали. Это могут подтвердить свидетели", - рассказал он.