Экс-футболист "Колоса" рассказал свою версию драки с ТЦК и показал видео

Экс-футболист "Колоса" Даниил Колесник после задержания за нападение на военных ТЦК сделал заявление и выложил в сеть новое видео инцидента.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Колесника в Instagram.
Он написал, что вся его жизнь, как спортсмена, "построена на дисциплине, результате и ответственности за свои действия". Колесник добавил, что в ситуации, которая произошла, он вступился за человека, в отношении которого применялись неправомерные действия.
"На видео, которое прикреплено к посту, видно, что представители ТЦК намеренно сбили гражданина автомобилем. Более того, они в грубой форме угрожали применить огнестрельное оружие и первые стали наносить телесные повреждения", - сказано в его посте.
Экс-футболист "Колоса" также утверждает, что не скрывался и не уклонялся от ответственности.
"Я самостоятельно пришел в отделение полиции, добровольно предоставил видео и объяснения. Меня не задерживали. Это могут подтвердить свидетели", - рассказал он.
Напомним, 24-летний нападающий ковалевского "Колоса" Даниил Колесник попал в громкий скандал после распространения видео, на котором он бьет военнослужащего ТЦК.
Футболист ударил военного ТЦК, который якобы первым спровоцировал конфликт, защищая многодетного отца. В полиции эту версию пока не подтверждают.
Футбольный клуб "Колос" извинился перед военными, отстранил игрока от тренировок и начал процедуру расторжения с ним трудовых отношений.
В среду, 18 февраля, полиция задержала экс-футболиста. Колеснику грозит до пяти лет лишения свободы.
