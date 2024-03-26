Нападение на сотрудника военкомата на Волыни: в ТЦК раскрыли детали

По ее словам, группа оповещения второго отдела Владимир-Волынского РТЦК и СП в городе Нововолынск пришла к военнообязанного, поскольку он должен был отправиться в учебный центр. До этого ему вручали боевую повестку.

"Когда наши военнослужащие пришли к нему домой, чтобы уточнить обстоятельства неприбытия в ТЦК, один из военнослужащих получил ранение холодным оружием в область брюшной полости", - добавила Кравчук.

Она рассказала, что никаких конфликтов до нападения не было. Мужчина нанес удары ножом сразу после того, как открыл дверь. Всего было два удара, один из которых заблокировал военнослужащий.