Нападение на союзника? Турция сбила иранскую баллистическую ракету

"Баллистическая ракета, выпущенная из Ирана, пересекла воздушное пространство Ирака и Сирии и была обнаружена во время движения к воздушному пространству Турции. Она была своевременно нейтрализована элементами противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в Восточном Средиземноморье", - отметили в Минобороны Турции.

Отмечается, что фрагмент ракеты, упавший в районе Дертьоль провинции Хатай, принадлежит системе ПВО, которая перехватила угрозу в воздухе. В результате инцидента никто не пострадал.

"Мы предупреждаем все стороны воздерживаться от действий, которые приведут к дальнейшему распространению конфликта в регионе. В этом контексте мы будем продолжать консультироваться с НАТО и другими союзниками", - добавили в оборонном ведомстве страны.