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Нападение в монастыре в Ярославе: прокуратура Польши выдвинула обвинение украинцу

14:51 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: полиция Польши (Getty Images)

В Польше предъявили обвинение 31-летнему украинцу за нападение с ножом в монастыре. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Прокуратура в Перемышле выдвинула официальные обвинения гражданину Украины Игорю М. По данным следствия, 31-летний мужчина совершил нападение с ножом на территории монастыря сестер-бенедиктинок в городе Ярославе Подкарпатского воеводства.

Подозреваемому инкриминируют убийство священника, покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений. За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы.

В настоящее время подозреваемый находится под наблюдением полиции. Проведение допроса и других процессуальных действий с ним задерживается из-за его здоровья. Следователи ожидают выводов врачей, которые должны предоставить разрешение на участие мужчины в следственных мероприятиях.

Всего в результате нападения пострадали пять человек - трое священнослужителей и двое мирян. Один из раненых священников, Станислав Збойнович, скончался в больнице от полученных травм.

Еще один пострадавший священнослужитель находится в тяжелом, но стабильном состоянии после двух проведенных операций. Третий священник уже покинул медицинское учреждение. Жизни двух раненых мирян сейчас ничего не грозит.

Напомним, ножевое нападение на территории монастыря в польском городе Ярослав произошло утром 24 сентября.

Полиция задержала подозреваемого непосредственно после нападения. Им оказался 31-летний украинец. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия и устанавливают мотивы его действий.

Позже президент Владимир Зеленский отреагировал на события в монастыре. Он осудил преступление и отметил необходимость его тщательного расследования.

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