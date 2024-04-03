Нападение на машину ТЦК в Хмельницкой области: одна из женщин понесет наказание

"Полиция начала расследование по случаю в Хмельницкой области, где женщина начала портить автомобиль сотрудников ТЦК", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что на днях, во время проведения оповещения на военнослужащих Шепетовского районного ТЦК, было совершено нападение группой местных жительниц.

Отмечается, что в отношении женщины открыто административное производство за мелкое хулиганство.

Согласно санкциям статьи женщина может понести наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ с вычетом 20% заработка, или административный арест сроком до 15 суток.

"Хотим еще раз напомнить каждому: военнослужащие ТЦК - часть ВСУ. Любое противоправное действие в отношении военнослужащих будет нести за собой наказание. Не подвергайте себя опасности", - подчеркнули в ОК "Запад".