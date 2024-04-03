Нападение на машину ТЦК в Хмельницкой области: одна из женщин понесет наказание

Женщина, напавшая на автомобиль работников ТЦК в Хмельницкой области, понесет наказание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Запад" в Telegram.
"Полиция начала расследование по случаю в Хмельницкой области, где женщина начала портить автомобиль сотрудников ТЦК", - говорится в сообщении.
Следует отметить, что на днях, во время проведения оповещения на военнослужащих Шепетовского районного ТЦК, было совершено нападение группой местных жительниц.
Отмечается, что в отношении женщины открыто административное производство за мелкое хулиганство.
Согласно санкциям статьи женщина может понести наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ с вычетом 20% заработка, или административный арест сроком до 15 суток.
"Хотим еще раз напомнить каждому: военнослужащие ТЦК - часть ВСУ. Любое противоправное действие в отношении военнослужащих будет нести за собой наказание. Не подвергайте себя опасности", - подчеркнули в ОК "Запад".
Напомним, 6 февраля в сети появилось видео, на котором видно, как толпа окружила автомобиль и пытается избить сидящую за рулем женщину. Инцидент произошел в селе Космач Ивано-Франковской области. Позже пострадавшая женщина сообщила, что дорогу перекрыли местные жительницы, считавшие, что она якобы является "наводчицей" ТЦК.
Также недавно в Закарпатской области мужчина попытался совершить самоубийство на территории ТЦК, инициировали проверку.
Кроме того, вспыхнул скандал с участием начальника ТЦК в Ровенской области. В сети появились кадры, снятые во время секретного видеонаблюдения в служебном помещении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.