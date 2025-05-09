"Наедине разговаривать лучше": советник Трампа объяснил свой подход к диалогу с Путиным

Советник президента Трампа и ключевой переговорщик США по ряду вопросов по всему миру на этой неделе дал эксклюзивное интервью для Breitbart News.

Как оказалось, Уиткофф столкнулся с некоторой критикой относительно того, что он якобы не должен встречаться с такими людьми, как Путин, наедине. Примечательно, что Уиткофф встретился с Путиным без группы помощников и даже переводчиков.

Но Уиткофф опроверг эту критику, заявив, что альтернативой является то, что делал бывший президент США Джо Байден во время своей администрации, когда Байден вообще не общался с российским диктатором.

По словам Уиткоффа, Трамп поручил ему сотрудничать, чтобы попытаться найти лучшее решение.

"Я думаю, что президент хочет, чтобы все происходило по-другому. Он хочет более проактивного подхода. На мои встречи с Владимиром Путиным посторонних людей не приглашали. Должен ли я был сказать Владимиру Путину: "Я не хочу открывать с вами диалог, я не хочу иметь с вами отношений"?", - отметил Уиткофф.

Он напомнил, что Байден не разговаривал с Путиным три с половиной года.

"По указанию президента я имел возможность установить контакт с Путиным. Он является центральным действующим лицом в этом конфликте. Если мы не разговариваем с ним, как мы думаем, что сможем достичь урегулирования? Это даже невозможно", - добавил спецпредставитель.

В то же время он сказал, что даже мысль о том, что США не должны говорить с Путиным, является абсурдной. Он также отметил, что не хотел ставить эти переговоры в зависимость от того, сможет ли привезти туда переводчика или других людей.

"Мне там никто не был нужен. На самом деле это сработало лучше, когда я был там сам, а потом загрузил наше руководство, нашу внешнеполитическую команду", - подытожил Уиткофф.