В НАН заявили про необхідність вакцинувати 100 тисяч українців в день

За його словами, якщо не вакцинувати 30 млн українців до кінця року - "дуже погано".

"Справа в тому, що набувають все більшого поширення варіанти вірусу, які будуть менш чутливими, а деякі, можливо, взагалі не чутливими до існуючих вакцин. Якщо ми потрапимо в цей проміжок часу, коли вже з'являться ці варіанти коронавірусу, то це буде дуже погано для нашого населення", - заявив Комісаренко.

Академік додав, що вакцинація є єдиним шляхом до колективного імунітету.

"Нам треба провести вакцинацію 30 млн осіб до кінця року, треба переконати людей, що вакцина є єдиним шляхом для вироблення колективного імунітету, що це єдиний шлях побороти інфекцію, зберегти здоров'я і життя. Для цього ми кожен день повинні імунізувати 100 тисяч осіб", - зазначив учений.