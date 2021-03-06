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В НАН заявили про необхідність вакцинувати 100 тисяч українців в день

Автор: Ігор Литвиненко

Академік Національної академії наук (НАН) Сергій Комісаренко заявив, що для того, щоб перемогти коронавірус, необхідно прищеплювати 100 тисяч українців в день. До кінця року необхідно вакцинувати 30 мільйонів наших громадян.

Про це Комісаренко заявив в ефірі "Україна 24".

За його словами, якщо не вакцинувати 30 млн українців до кінця року - "дуже погано".

"Справа в тому, що набувають все більшого поширення варіанти вірусу, які будуть менш чутливими, а деякі, можливо, взагалі не чутливими до існуючих вакцин. Якщо ми потрапимо в цей проміжок часу, коли вже з'являться ці варіанти коронавірусу, то це буде дуже погано для нашого населення", - заявив Комісаренко.

Академік додав, що вакцинація є єдиним шляхом до колективного імунітету.

"Нам треба провести вакцинацію 30 млн осіб до кінця року, треба переконати людей, що вакцина є єдиним шляхом для вироблення колективного імунітету, що це єдиний шлях побороти інфекцію, зберегти здоров'я і життя. Для цього ми кожен день повинні імунізувати 100 тисяч осіб", - зазначив учений.

Нагадаємо, в Україні минулого тижня розпочалася вакцинація від коронавірусу. Станом на ранок 6 березня в країні прищепили 15 758 осіб.

Також повідомлялося, що в Міністерстві охорони здоров'я України хочуть розробити спеціальний алгоритм позачергової вакцинації від коронавірусу.

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Новини України НАН Украинывакцина від коронавірусу
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