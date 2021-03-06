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В НАН заявили о необходимости вакцинировать 100 тысяч украинцев в день

Автор: Игорь Литвиненко

Академик Национальной академии наук (НАН) Сергей Комисаренко заявил, что для того, чтобы победить коронавирус, необходимо прививать 100 тысяч украинцев в день. До конца года необходимо вакцинировать 30 миллионов наших граждан.

Об этом Комисаренко заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, если не вакцинировать 30 млн украинцев к концу года - "будет очень плохо".

"Дело в том, что получают все большее распространение варианты вируса, которые будут менее чувствительными, а некоторые, возможно, вообще не чувствительными к существующим вакцинам. Если мы попадем в этот промежуток времени, когда уже появятся эти варианты коронавируса, то это будет очень плохо для нашего населения", - заявил Комисаренко.

Академик добавил, что вакцинация является единственным путем к коллективному иммунитету.

"Нам надо провести вакцинацию 30 млн человек к концу года, надо убедить людей, что вакцина является единственным путем для выработки коллективного иммунитета, что это единственный путь побороть инфекцию, сохранить здоровье и жизнь. Для этого мы каждый день должны иммунизировать 100 тысяч человек", - отметил ученый.

Напомним, в Украине на прошлой неделе началась вакцинация от коронавируса. По состоянию на утро 6 марта в стране привили 15 758 человек.

Также сообщалось, что в Министерстве здравоохранения Украины хотят разработать специальный алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса.

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Новости Украины НАН Украинывакцина от коронавируса
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