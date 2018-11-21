Намісник Святогірської лаври засумнівався в материнстві Вселенського патріархату

Фото: Намісник Святогірської лаври митрополит Арсеній (Яковенко) (РБК-Україна)

Митрополит Макарій розповів про те, що у 1686 році Донецька область не входила в Київську митрополію

Намісник Святогірської лаври митрополит Арсеній (Яковенко) сумнівається в тому, що територія України є канонічною територією Вселенського патріархату. Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна "Намісник Святогірської лаври митрополит Арсеній: Патріарх Варфоломій загрався у православного Папу".

Митрополит Арсеній нагадав про томос 1686 року, який підпорядковував Київську митрополію Московському патріархату. Однак, за його словами, на цей момент вона містила в собі кілька областей сучасної України.

"Херсонська, Одеська, Харківська, Луганська, Донецька не входили в Київську митрополію. Закарпаття перебувало під юрисдикцією Сербського патріархату до 1945 року. Буковина була територією Румунського патріархату. Відповідно, питання: на яку канонічну територію претендує нинішній Константинополь?" - запитав митрополит.

Намісник також задався питанням, "чому за свою канонічну територію патріарх Константинопольський не заступався в радянський час, коли розстрілювали духовенство, закривали і руйнували храми, рубали сокирами ікони?"

"І раптом, коли виникли певні політичні умови, коли можна якісь свої права покачати, намалювалася Церква-Матір. Перепрошую, а в чому її материнство?" - заявив намісник Святогірської лаври.

Митрополит Арсеній також вважає, що Вселенський патріархат буде захоплювати монастирі та парафії. "Нас обзивають з високих трибун російською церквою. По-перше, її не існує. Є Руська православна церква з часів князя Володимира", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, об'єднавчий собор Єдиної помісної української церкви відбудеться на початку грудня 2018 року. Відносна більшість українців (30%) вважають, що очолити Єдину помісну церкву повинен патріарх Філарет (УПЦ КП).

Нагадаємо, що за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного в кінці вересня - початку жовтня 2018 року, більшість громадян (54%) позитивно ставляться до ідеї створення в Україні єдиної помісної церкви, протилежної думки дотримуються 19% респондентів, байдуже висловлюються про це - також 19%.