Наместник Святогорской лавры усомнился в материнстве Вселенского патриархата

Фото: Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений (Яковенко) (РБК-Украина)

Митрополит Макарий рассказал о том, что в 1686 году Донецкая область не входила в Киевскую митрополию

Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений (Яковенко) сомневается в том, что территория Украины является канонической территорией Вселенского патриархата. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина "Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений: Патриарх Варфоломей заигрался в православного Папу".

Митрополит Арсений напомнил о томосе 1686 года, подчинявшем Киевскую митрополию Московскому патриархату. Однако, по его словам, на этот момент она заключала в себе несколько областей теперешней Украины.

"Херсонская, Одесская, Харьковская, Луганская, Донецкая не входили в Киевскую митрополию. Закарпатье находилось в юрисдикции Сербского патриархата до 1945 года. Буковина была территорией Румынского патриархата. Соответственно вопрос: на какую каноническую территорию претендует нынешний Константинополь?" - спросил митрополит.

Наместник также задался вопросом, "почему за свою каноническую территорию патриарх Константинопольский не вступался в советское время, когда расстреливали духовенство, закрывали и взрывали храмы, рубили топорами иконы?"

"И вдруг, когда возникли определенные политические условия, когда можно какие-то свои права покачать, нарисовалась Церковь-Мать. Простите, а в чем ее материнство?" - заявил наместник Святогорской лавры.

Митрополит Арсений также считает, что Вселенский патриархат будет захватывать монастыри и приходы. "Нас обзывают с высоких трибун российской церковью. Во-первых, ее не существует. Есть Русская православная церковь со времен князя Владимира", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, объединительный собор Единой поместной украинской церкви состоится в начале декабря 2018 года. Относительное большинство украинцев (30%) считают, что возглавить Единую поместную церковь должен патриарх Филарет (УПЦ КП).

Напомним, что по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в конце сентября - начале октября 2018 года, большинство граждан (54%) положительно относятся к идее создания в Украине единой поместной церкви, противоположного мнения придерживаются 19% респондентов, безразлично высказываются об этом - также 19%.