Намісник Почаївської лаври попросив Порошенка про заступництво

Фото: митрополит Володимир (news.church.ua)

Митрополит Володимир попросив Порошенка припинити тиск з боку влади

Намісник Свято-Успенської Почаївської Лаври митрополит Володимир написав відкритого листа президенту України Петру Порошенку через "тиск зі сторони різних владних структур". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП.

У своєму зверненні митрополит зазначив, що Порошенко, як і його батько, відвідував Почаївську лавру.

"У минулому Ви, шановний Петро Олексійовичу, були іподияконом нашої Церкви. Ваш батько неодноразово бував у нашій Свято-Успенській Почаївській Лаврі, де ми, наскільки це було можливо, приділяли йому увагу", - йдеться у листі.

Однак митрополит зазначає, що Порошенко змінив своє ставлення до Української Православної Церкви та Почаївської лаври.

Архіпастир наголошує, що Почаїївська лавра почала переживати тиск зі сторони різних владних структур після того, як священики УПЦ МП відмовилися зустрітися з президентом.

Митрополит Володимир звернувся до президента з проханням особисто втрутитися у ті "події, які відбуваються навколо Української Православної Церкви, її вірних, Почаївської Лаври та її насельників, щоб припинився тиск з боку органів державної влади та запанували любов і взаєморозуміння".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко оголосив, що Об'єднавчий собор, на якому буде створена помісна церква, пройде 15 грудня.

На тлі підготовки до Об'єднавчого собору українські спецслужби другий тиждень проводять обшуки в приміщеннях, закріплених за УПЦ Московського патріархату. Вчора в СБУ заявили, що в ході обшуків вилучили матеріали з ознаками розпалювання релігійної ворожнечі.