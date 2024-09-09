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Пытаются замалчивать. В ГПСУ прокомментировали "заблудившиеся" российские дроны в Беларуси

Фото: Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины (mediacenter.org.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Ранее Минск обвинял Киев в том, что в Беларусь якобы "залетали украинские беспилотники". Зато когда к ним залетают "Шахеды" - они пытаются это замалчивать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в эфире телемарафона.

По словам Демченко, ГПСУ не отмечает каких-то действий со стороны Беларуси рядом с нашей границей, когда на белорусскую территорию залетают беспилотные летательные аппараты (БпЛА).

"Но конечно что мы следим в целом за тем, что происходит вглубь территории Беларуси, насколько она может быть угрожающей для Украины", - добавил он.

Комментируя "заблудившиеся" "Шахеды" на территории Беларуси Демченко напомнил о том, как Александр Лукашенко в свое время обвинял Украину в якобы нарушении воздушного пространства беспилотниками. В частности, в Минске обвиняли Киев в создании «угрозы» их стране. Зато когда к ним залетают "Шахеды", Беларусь пытается тихонько замачивать информацию о БпЛА

"А просто называют, что они проводят какую-то "проверку" или "были вынуждены" сбивать БпЛА. И в этом случае почему-то на Украину они так не пытаются перебросить ответственность, а говорят об этом уже когда не могут скрыть того факта, что российские БпЛА залетают и на их территорию", - пояснил Демченко. 

"Заблудшая" БпЛА в Беларуси

В течение последних месяцев беспилотники российских террористов уже неоднократно нарушали воздушное пространство Беларуси и "терялись" на ее территории. В качестве примера это происходило во время атаки в ночь на 4 сентября, или же в ночь на 31 августа.

5 сентября мониторинговый канал "Беларускі Гаюн" сообщали о том, что в Гомельском районе Беларуси военные сбивали вражеские "Шахеды", в который раз залетевшие на территорию страны. Позже работу противовоздушной обороны (ПВО) официально подтвердил Минск, впрочем, там не назвали дрон "российским".

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