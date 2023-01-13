Пытаются отключать по графикам. В Киеве потеплело, но ситуация со светом не изменилась

В Киеве немного потеплело, однако ограничения на столицу остались такими же, как и были вчера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

"Коллеги пытаются отключать по графикам, однако в утренние и вечерние пики пользователям вкладываться достаточно сложно. Поэтому отключать приходится большими группами", - говорится в заявлении.

Коваленко добавил, что хоть и на улице немного потеплело, ограничения Киев остались такими же, как и были вчера.

"Где-то в комментариях снова начала проскакивать тема экспорта электроэнергии. Я уже объяснял, что происходит, и сейчас ситуация не изменилась: коммерческого экспорта у нас нет", - добавил Коваленко.

По его словам, Украина стала участником европейской энергетической системы еще весной прошлого года. Поэтому европейские страны могут пользоваться нашими сетями для передачи электроэнергии между собой, что и происходит. Более того, импортируется в Украину сейчас больше, чем отдается обратно в Европу.

Коваленко также сообщил, что бизнес получил возможность импортировать электроэнергию из Европы для собственного использования. Он отмечает, что это позволит освободить больше мощности украинского поколения, которое можно будет распределить на бытовых потребителей и снизить количество и продолжительность отключений.