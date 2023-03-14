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Пытаются скрыть. В Мариуполе оккупанты перемещают ПВО на новое место

Фото: ЗРК С-300 (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Мариуполе после недавней серии взрывов российские захватчики перемещают системы ПВО на новое место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского главы Мариуполя Петра Андрющенко.

"А вот и реакция на вчерашние хлопки. Русня начала перетаскивать ПВО на новое место в Мариуполе. Пытаются скрыть. Напрасно. Если ты тянешь С-300 по проспекту в оккупированном городе, где работает Сопротивление, а жители ждут деоккупацию, можешь спрятать разве что голову в песок. Хотя лучше сразу в пакет", - написал Андрющенко.

Напомним, вчера, 13 марта, во временно оккупированном Мариуполе в очередной раз раздались взрывы. По словам советника мэра, российская ПВО дважды сработала по линии Совета Украина-Агробаза, на третий взрыв поднялся дым в районе ЖМР 23.

Также ранее мы писали, что в Мариуполе активизировалась авиация россиян. Вражеские самолеты направлялись в сторону Запорожья.

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