Пытаются обойти санкции? В соседние от РФ страны резко вырос экспорт из Германии

Экспорт из Германии в Кыргызстан вырос примерно на 949%, до 170 миллионов евро. Также экспорт Германии в Грузию вырос на 92%, в то время как экспорт в Казахстан вырос на 136%, в Армению на 172% и в Таджикистан на 154%.

Борьба с реэкспортом усугубляется дублированием таможенных и торговых соглашений между странами, не все из которых поддержали санкции против РФ.

Торговый эксперт и президент Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайр сообщил, что Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан находятся в таможенном союзе с Россией.

"Это означает, что у них общий таможенный режим в отношении третьих стран, и то, что идет из ЕС в Кыргызстан, может быть перепродано в Россию без дальнейшего контроля и пошлин", - пояснил Фельбермайр.

Экспорт Германии в Турцию, рассматриваемую как еще один маршрут для товаров в Россию, также резко увеличился в первом квартале, увеличившись почти на 37%.