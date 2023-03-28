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Пытался "слить" информацию о северных границах Украины: СБУ задержала пограничника

Фото: Пытался "слить" информацию о северных границах Украины: СБУ задержала пограничника (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

СБУ задержала очередного предателя. Им оказался пограничник, планировавший "слить" ФСБ России информацию о северных границах Украины.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Российский агент был разоблачен в ходе спецоперации в Черниговской области. Предателем оказался инспектор Черниговского пограничного отряда.

"Еще до начала полномасштабного вторжения чиновник был завербован кадровым сотрудником ФСБ. После 24 февраля прошлого года враг "активировал" своего соратника для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины в условиях войны", - пишет пресс-служба.

Предателя интересовали боевые распоряжения и план мероприятий по инженерно-техническому обустройству государственной границы в пределах Черниговской области. Эти секретные сведения агент планировал сфотографировать и отправить "куратору" из ФСБ.

"Развединформация нужна была оккупантам для подготовки и проведения серии диверсий в приграничных районах на севере Украины. Однако сотрудники СБУ сработали на опережение - своевременно разоблачили предателя и задержали его на попытке передачи информации с ограниченным доступом агрессору", - добавляет СБУ.

Фото: Пытался "слить" информацию о северных границах Украины: СБУ задержала пограничника (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине к 15 годам тюрьмы приговорили жителя Кривого Рога, который помогал оккупантам наносить удары по местному аэропорту.

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