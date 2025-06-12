Пытался сбежать в третий раз: пограничники задержали "опытного" нарушителя на Львовщине

Как рассказали в ГПСУ, правонарушитель решил воспользоваться онлайн-картами и самостоятельно проложил маршрут и отправился в путешествие по Самборскому району Львовской области.

"Но романтика свободного путешественника быстро закончилась - пограничники вовремя обнаружили его с помощью технических средств наблюдения", - добавили в службе.

Пограничники отметили, что незаконный поход к границе снова завершился провалом.

"Почему снова? Потому что этот гражданин уже имеет опыт - дважды его уже задерживали за подобные попытки. Зато на него составлен админпротокол, а дело направлено в суд", - отметили в ГПСУ.