RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Пытался сбежать в третий раз: пограничники задержали "опытного" нарушителя на Львовщине

Фото: пограничники задержали "опытного" нарушителя (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

На Львовщине пограничники в третий раз задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу. На этот раз он самостоятельно проложил маршрут через онлайн-карты, однако снова не смог пройти незамеченным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной пограничной службы Украины.

Как рассказали в ГПСУ, правонарушитель решил воспользоваться онлайн-картами и самостоятельно проложил маршрут и отправился в путешествие по Самборскому району Львовской области.

"Но романтика свободного путешественника быстро закончилась - пограничники вовремя обнаружили его с помощью технических средств наблюдения", - добавили в службе.

Пограничники отметили, что незаконный поход к границе снова завершился провалом.

"Почему снова? Потому что этот гражданин уже имеет опыт - дважды его уже задерживали за подобные попытки. Зато на него составлен админпротокол, а дело направлено в суд", - отметили в ГПСУ.

Мобилизация в Украине

Заметим, что после полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины в стране ввели военное положение.

Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу, однако предусмотрен ряд исключений.

В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

В целом мы писали, что с начала полномасштабного вторжения пограничники задержали почти 50 тысяч мужчин, которые пытались пересечь границу Украины незаконным способом.

Напомним, ранее мы сообщали о "пловцах", которые хотели пересечь Тису с детскими спасательными жилетами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьВойна России против Украины