Пытался штурмовать украинские позиции на мопеде: нацгвардейцы взяли в плен русского морпеха
Нацгвардейцам удалось взять в плен русского морского пехотинца. Оккупант пытался штурмовать украинские позиции на мопеде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ в Telegram.
"При работе одного из подразделений аэроразведки в районе Урожайного операторы БпЛА заметили российского военного, который приближался к украинским позициям на мопеде, а затем пытался незаметно подойти поближе и провести разведку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пленнику 43 года. Он проходил службу по контракту в рядах бригады морской пехоты ВС РФ и с сентября 2023 участвовал в боевых действиях в Донецкой области.
"По словам пленника, был призван на должность водителя, однако затем был переведен в штурмовое подразделение", - говорится в сообщении.
Взятие в плен российских оккупантов
Ранее Силы обороны Украины в Запорожском направлении смогли взять в плен группу россиян, а сам процесс удалось зафиксировать на видео.
Также Силы обороны Украины смогли взять в плен трех россиян в Луганской области. Одним из них оказался чеченец из Грозного.
Кроме того, Силы обороны Украины на Запорожском направлении отразили атаку кафиров и смогли взять в плен 11 россиян.
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