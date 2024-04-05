Пытался штурмовать украинские позиции на мопеде: нацгвардейцы взяли в плен русского морпеха

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ в Telegram .

"При работе одного из подразделений аэроразведки в районе Урожайного операторы БпЛА заметили российского военного, который приближался к украинским позициям на мопеде, а затем пытался незаметно подойти поближе и провести разведку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пленнику 43 года. Он проходил службу по контракту в рядах бригады морской пехоты ВС РФ и с сентября 2023 участвовал в боевых действиях в Донецкой области.

"По словам пленника, был призван на должность водителя, однако затем был переведен в штурмовое подразделение", - говорится в сообщении.