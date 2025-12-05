Пытался взорвать авто с защитниками: в Николаеве задержали агента РФ

Как установило расследование, фигурант должен был заложить самодельное взрывное устройство (СВУ) под служебный транспорт украинских военных, воюющих на южном фронте.

Детали дела

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские планы и задержали фигуранта в съемной квартире, когда он снаряжал бомбу дистанционного действия.

По материалам дела, заказ россиян выполнял 20-летний разнорабочий из Киева, который попал во внимание ФСБ, когда искал "легкие заработки" в интернете. После вербовки киевлянин в режиме видеосвязи прошел инструктаж от куратора из РФ по изготовлению СВУ из подручных средств.

Затем агента "отправили" в Николаев, где он за деньги российской спецслужбы арендовал квартиру. Там он начал снаряжать самодельную бомбу, которую усилил металлическими гайками и оборудовал мобильным телефоном для дистанционной активации.

Замаскированную под огнетушитель взрывчатку фигурант должен был спрятать под запаркованное авто воинов ВСУ и удаленно взорвать ее с приближением военных. Во время обысков во временном помещении задержанного изъяли комплектующие к СВП и смартфон с доказательствами работы на ФСБ.

Что грозит подозреваемому

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.