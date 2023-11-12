Пытался обойти ПВО. Ночью враг применил три ракеты на юге Украины
Этой ночью, 12 ноября, российские террористы атаковали юг Украины тремя ракетами. Пытались обойти системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".
Для атаки враг применил, вероятно:
- "Искандер-М";
- две управляемые авиационные ракеты типа Х-59.
"Пытаясь обойти систему противовоздушной обороны, управляемые ракеты направлялись по сложному маршруту. Однако силам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну из управляемых ракет в Николаевской области", - добавляет прессслужба.
Остальные две ракеты попали по открытой территории области. Без критических разрушений и пострадавших.
В результате падения обломков сбитой ракеты были повреждены несколько жилых домов, однако, предварительно, без пострадавших.
Ночная атака на Украину 10 ноября
Вечером, 10 ноября, террористы в очередной раз атаковали территорию Украины дронами. Беспилотники были зафиксированы в ряде областей, а в Киеве сработала противовоздушная оборона, которая "приземлила" все БпЛА.
В частности взрывы раздавались и в Одесской области. По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, всего было зафиксировано два попадания. Также сообщалось о двух пострадавших людях.
В ночь на 11 ноября ПВО уничтожила 19 "шахедов".
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