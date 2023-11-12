Пытался обойти ПВО. Ночью враг применил три ракеты на юге Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

Для атаки враг применил, вероятно:

"Искандер-М";

две управляемые авиационные ракеты типа Х-59.

"Пытаясь обойти систему противовоздушной обороны, управляемые ракеты направлялись по сложному маршруту. Однако силам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну из управляемых ракет в Николаевской области", - добавляет прессслужба.

Остальные две ракеты попали по открытой территории области. Без критических разрушений и пострадавших.

В результате падения обломков сбитой ракеты были повреждены несколько жилых домов, однако, предварительно, без пострадавших.

Ночная атака на Украину 10 ноября

Вечером, 10 ноября, террористы в очередной раз атаковали территорию Украины дронами. Беспилотники были зафиксированы в ряде областей, а в Киеве сработала противовоздушная оборона, которая "приземлила" все БпЛА.

В частности взрывы раздавались и в Одесской области. По словам главы областной военной администрации Олега Кипера, всего было зафиксировано два попадания. Также сообщалось о двух пострадавших людях.

В ночь на 11 ноября ПВО уничтожила 19 "шахедов".