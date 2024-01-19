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Пытался дать взятку. Пограничники задержали уклониста (фото)

Фото: украинец дал взятку за незаконное пересечение границы (facebook.com zahidnuy kordon)
Автор: Карина Левицкая

На пограничном пункте "Рава-Русская" мужчина пытался дать пограничнику взятку, чтобы, несмотря на закон, уехать из Украины.

По данным пограничников, 43-летний мужчина хотел пересечь границу без надлежащих документов.

"Предложив пограничнику отдела "Рава-Русская" 2 тысячи долларов, получил категорический отказ", - пояснили в ГПСУ.

Факт предоставления неправомерной выгоды был задокументирован совместной межведомственной группой.

 

"Злоумышленник задержан согласно статье 208 УПК Украины, которая предусматривает лишение свободы от 4 до 8 лет. Следственные действия продолжаются", - добавили пограничники.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

К примеру, Служба безопасности Украины недавно разоблачила новые схемы для уклонистов в ряде городов Украины. Организаторы сделок торговали статусом лица с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.

Как рассказывал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, в течение прошлого года было разоблачено более 3 тысяч попыток бежать из Украины через поддельные документы.

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