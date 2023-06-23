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Пытались вмешаться в выборы. США ввели санкции против российских разведчиков

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Вашингтон, Пятница 23 июня 2023 18:03
Пытались вмешаться в выборы. США ввели санкции против российских разведчиков Фото: США ввели санкции против российских разведчиков (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против российских разведчиков, которые хотели повлиять на выборы в стране.

Об этом сказано в сообщении Министерства финансов США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В Минфине уточнили, что санкции ввели против 31-летнего Егора Попова и 49-летнего Алексея Суходолова - сотрудников российской Федеральной службы безопасности. Они работали над подрывом демократических процессов в США и других странах при помощи сети сообщников.

Минфин установил, что Попов и Суходолов работали с россиянином Александром Ионовым, которого Минюст США в прошлом году обвинил в многолетней работе по использованию политических групп во Флориде, Джорджии и Калифорнии для вмешательства в выборы.

"Соединенные Штаты не потерпят угроз нашей демократии, и сегодняшние действия основываются на подходе всего правительства к защите нашей системы представительного правления", - сказал представитель министерства Брайан Нельсон.

В ведомстве не рассказали, на какие именно выборы пытались повлиять Попов и Суходолов.

Вмешательство России в выборы

Напомним, осенью 2022 года в США проходили выборы в Конгресс. В ходе их проведения в издании The New York Times сообщали, что Россия пыталась повлиять на результаты при помощи ботоферм.

Таким образом Москва хотела дискредитировать репутацию президента Джо Байдена и представителей Демократической партии.

При этом в мае, когда в Турции проходили выборы президента, главный конкурент Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу подчеркивал, что Россия пыталась повлиять на результаты.

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