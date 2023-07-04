Пытались проникнуть оккупанты. Появились подробности атаки РФ в Сумской области

"3 июля стало известно о гибели двух жителей приграничного населенного пункта и ранении еще одного в результате попытки проникновения врага на территорию нашего государства", - говорится в сообщении.

По данным военных, не достигнув цели, враг, в своей привычной манере, открыл огонь по гражданскому населению с целью устрашения. Расследование обстоятельств чрезвычайной ситуации продолжается.

Обстрелы Сумской области

Сумская область на юге граничит с Брянской областью РФ, в связи с чем приграничные районы региона постоянно страдают от обстрелов после масштабного вторжения РФ в Украину в феврале прошлого года. Так, 3 июля российские войска атаковали Сумы с помощью беспилотников. Под обстрел попала многоэтажка - три человека погибли, 21 получил ранения. Уже вечером стало известно, что враг атаковал и приграничье региона - два человека погибли, один был ранен.