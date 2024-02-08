Пытались уехать в Венгрию. Пограничники задержали рекордную группу уклонистов (видео)

Как рассказали в ведомстве, два микроавтобуса пограничники остановили недалеко от границы. В общей сложности, два водителя перевозили 38 мужчин - это рекордная по количеству группа нарушителей границы, которая была задержана во время полномасштабного вторжения.

В ее составе – мужчины из 11 областей Украины. Они пытались незаконно покинуть Украину и заплатили водителям за это от 4500 до 8500 долларов.

"Об обнаружении в действиях перевозчиков признаков уголовного преступления пограничники сообщили сотрудникам полиции. На задержанных составлены админпротоколы. Проверка и установка деталей организации незаконной схемы продолжается", - говорится в сообщении.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Тем временем в Тернопольской области разоблачили схему, которая позволила 48 мужчинам незаконно выехать за границу и избежать мобилизации.

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