Макрон приехал в Казахстан и похвалил Токаева: не стал на сторону РФ в вопросе Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня, 1 ноября, прибыл в Казахстан и встретился со своим коллегой Касымом-Жомартом Токаевым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В ходе встречи французский лидер похвалил своего коллегу за отказ встать на сторону Москвы в вопросе Украины. Макрон также уточнил, что страны подписали декларацию о намерениях по партнерству в области редкоземельных и редких металлов.

"Франция ценит... путь, которым вы идете для своей страны, отказываясь быть вассалом любой власти и стремясь строить многочисленные и сбалансированные отношения с различными странами", - отметил он во время переговоров с Токаевым.

Стоит заметить, что ни Казахстан, ни Узбекистан, который также вскоре посетит Макрон, не признали "аннексию" украинских территорий Россией.

Реакция РФ

В Кремле уже отреагировали на такой визит. В частности, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФ "очень высоко ценит" свои отношения с Казахстаном.

Также он добавил, что Казахстан как суверенное государство волен развивать связи с любыми странами.