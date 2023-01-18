"Пытаемся прекратить войну". Путин сделал очередное циничное заявление

Он отметил, что на Донбассе боевые действия не прекращались с 2014 года.

"Все, что мы делаем сегодня, в том числе и "специальная военная операция" - это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну и защитить наших людей, которые на этих территориях проживают. Это наши исторические территории", - сказал он.

Путин также цинично заявил, что РФ якобы сделала все возможное для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами.

"Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выяснилось, нас просто водили за нос, обманывали... Мы сделали все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами. Сейчас стало очевидным, что это по определению было невозможно", - сказал диктатор.

Как сообщалось ранее, в Кремле возмущены формулой мира, которую предложил Зеленский. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что об этом "не может быть и речи".

Кроме того, Путин заявлял, что динамика развития войні против Украины якобы является положительной.

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