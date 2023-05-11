"Нам нужно немного времени". Зеленский рассказал, почему Украина не спешит с наступлением

Он отметил, что украинские военные могут идти вперед и быть успешными с тем, что есть уже сейчас.

"Но мы бы потеряли много людей. Я считаю, что это неприемлемо... Поэтому нам нужно подождать. Нам еще нужно немного времени", - сказал он.

Зеленский описал боевые бригады, некоторые из которых были обучены странами НАТО, как "готовые", но сказал, что армия все еще нуждается в "некоторых вещах", включая бронетехнику, которая поступает партиями.

В то же время, президент выразил уверенность, что украинские военные могут наступать, предупредив о рисках "замороженного конфликта", на который, по его словам, рассчитывает Россия.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что нельзя думать о предстоящем контрнаступлении как о последнем.

К тому же секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окончательные решения по срокам и направлениям контрнаступления еще не утверждены.

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