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Податковий комітет підтримав законопроект про підтримку бізнес: що зміниться

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Понеділок 14 березня 2022 17:45
Податковий комітет підтримав законопроект про підтримку бізнес: що зміниться Фото: податковий комітет підтримав законопроект про підтримку бізнес (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні прийняв рішення затвердити новий доопрацьований законопроект №7137-д стосовно підтримки громадян та бізнесу в Україні на період воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Данила Гетманцева.

За його словами, документ передбачає можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

"Для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп сплата єдиного податку є добровільною", - сказав народний депутат.

Законопроект також передбачає:

  • особливості нарахування окремих податків та зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, екологічного податку;
  • зменшення ПДВ до 7% та звільнення від акцизу з пального;
  • звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит;
  • обмеження місячної винагороди держслужбовців 10-ма розмірами мінімальної заробітної плати;
  • звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії РФ.
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