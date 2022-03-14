Податковий комітет підтримав законопроект про підтримку бізнес: що зміниться

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні прийняв рішення затвердити новий доопрацьований законопроект №7137-д стосовно підтримки громадян та бізнесу в Україні на період воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Данила Гетманцева.

За його словами, документ передбачає можливість фізичним особам та підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

"Для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп сплата єдиного податку є добровільною", - сказав народний депутат.

Законопроект також передбачає: