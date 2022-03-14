Податковий комітет підтримав законопроект про підтримку бізнесу у воєнний час: що зміниться
У податковому комітеті підтримали законопроєкт про підтримку бізнесу у воєнний час. У документі передбачається кілька змін у сфері сплати податків та зменшення ПДВ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дениса Гетманцева.
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні ухвалив рішення затвердити новий доопрацьований законопроєкт 7137-д Про підтримку громадян і бізнесу в Україні на період воєнного стану.
Документ передбачає можливість фізичним особам і підприємствам з оборотом до 10 млрд гривень сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто на прибуток, ПДВ та інші платежі.
Для фізичних осіб-підприємців 1-ї та 2-ї груп сплата єдиного податку добровільна.
Законопроєкт також передбачає:
- визначено особливості нарахування окремих податків і зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, екологічного податку;
- зменшення ПДВ до 7% та звільнення від акцизу з пального;
- звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит;
- обмеження місячної винагороди держслужбовців 10-ма розмірами мінімальної заробітної плати;
- звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії РФ.
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