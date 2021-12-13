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Податковий тиск заганяє бізнес у тінь, його треба полегшувати, а не підвищувати, - ЕВА

Автор: Наталія Гурковська

Влада має працювати над зменшенням податкового тиску на бізнес, а не підвищувати його, як це зробили ухваленням законопроекту №5600. Інакше підприємства і надалі будуть йти в "тінь".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву заступника директора з представництва інтересів компаній-членів Європейської бізнес асоціації (ЕВА) Світлани Михайловської.

"Чим більше збільшується тиск і фіскальне навантаження тим більше, майже пропорційно, збільшується і "тінь". Тому так, ми вважаємо, що таке збільшення адміністративного в тому числі не лише фіскального навантаження на бізнес, призведе не до позитивних результатів", - сказала Михайловська.

За її словами, Європейська бізнес асоціація наполягає на зниженні фіскального тиску на підприємців, зокрема в частині зменшення навантаження на фонд оплати праці.

"Загальним пріоритетом і пропозицією Європейської бізнес-асоціації є й залишається все, що стосується зменшення податкового навантаження на Фонд оплати праці. Частково будемо працювати в контексті лібералізації податкового законодавства, але реформа ЄСВ має відбутися", - наголосила Михайловська.

Нагадаємо, 30 листопада Верховна рада ухвалила урядовий законопроект №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Раніше народний депутат, член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна заявила, що якщо законопроект про податкові зміни №5600 буде ухвалений, це призведе до стагнації економіки, зростання цін та зубожіння українців.

Водночас народний депутат України з фракції "Європейська солідарність" Олег Синютка заявив, що влада використовує законопроект №5600 у політичних мотивах: "поганим" олігархам податки підвищили, а "домашнім" - знизили.

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