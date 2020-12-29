Податкова надала роз'яснення щодо застосування РРО при покупках через Інтернет

Реєстратори розрахункових операцій (РРО) не застосовуються при здійсненні розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування. Це ж стосується сервісів переказу коштів.

Про це йдеться в роз’ясненні Державної податкової служби України (ДПС).

"Якщо споживачі, використовуючи мережу Інтернет, замовляють послуги і розрахунки за них здійснюють виключно із застосуванням електронного платіжного засобу та платіжних систем (LiqPay, Portmone, EasyPay, PayPong, Ipay.ua, City24, Приват24 тощо), такі операції здійснюються без застосування РРО надавачем послуги", - йдеться в повідомленні.

У ДПС нагадали, що це передбачено законом від 1 грудня 2020 року № 1017-IX, яким внесено зміни до Податкового кодексу України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами.

Нагадаємо, Верховна рада відстрочила до 1 січня 2022 року обов'язкове застосування РРО (ПРРО) для ФОПів, які є платниками єдиного податку другої - четвертої груп.

У березні 2020 року Національний банк визначив перелік системно важливих, соціально важливих та важливих платіжних систем в Україні.