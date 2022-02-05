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Податкові органи підтвердили відсутність заборгованості на підприємствах групи "Метінвест"

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Київ, Субота 05 лютого 2022 11:01
Податкові органи підтвердили відсутність заборгованості на підприємствах групи "Метінвест" Фото: податкова підтвердила відсутність заборгованості на підприємствах групи "Метінвест" (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Податкові органи підтвердили відсутність заборгованості на північному, Інгулецькому і Центральному гірничо-збагачувальних комбінатах групи компаній "Метінвест", на яких правоохоронні органи проводили обшуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на листи Східного міжрегіонального управління, Головного управління Дніпропетровської та Головного управління Кіровоградської областей Державної податкової служби, які опинилися в розпорядженні УНІАН.

Як повідомлялося, 1 лютого на гірничо-збагачувальних підприємствах Групи "Метінвест" у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводили слідчі дії, що стосуються нібито мають місце податкових порушень. Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес групи з боку силових структур.

Пізніше економіст Борис Кушнірук, коментуючи обшуки на ГОКах компанії "Метінвест", заявив, що тиск на бізнес і обшуки, організовані правоохоронцями та СБУ - це зловживання повноваженнями, за яке вони повинні понести кримінальну відповідальність.

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