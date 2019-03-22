Податкова назвала частку жінок серед мільйонерів

Державна фіскальна служба публікує попередні дані декларування доходів, отриманих у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДФС.

За даними прес-служби, наразі громадянами подано майже 100 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи та задекларовано загальний дохід у сумі 13,5 млрд грн. Це майже на 4 млрд грн, або на 38% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Доходи в сумі понад 1 млн грн задекларували 1120 громадян, якими визначено до сплати податок майже 88 млн грн, або 33% від загальної суми податку до сплати.

Серед мільйонерів 40% - жінки віком від 18 до 78 років. Наймолодшою задекларовано дохід від успадкування майна, податкові зобов’язання визначено в розмірі 82,5 тис грн.

Наймолодшому чоловіку, який задекларував доходи у сумі понад 1 млн грн, майже 18 років і він сплатить 121,8 тис. грн. Найстаршому - 83 роки, він отримав доходи від операцій з відчуження майна.

Найбільшу суму оподатковуваних доходів - понад 500 млн грн - задекларував мешканець Дніпра за операціями отримання у дарунок майна від члена сім’ї першого ступеня споріднення.

Нагадаємо, 1 січня 2019 року в Україні стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2018 році.

Як повідомляло РБК-Україна, більшість українців (від 56% до 68%) вважають, що в сферах суспільного життя чоловіки і жінки мають рівні права для своєї самореалізації.