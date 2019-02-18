Податкова дала роз'яснення щодо необхідності подавати декларацію про доходи

Декларації повинні подавати хатні працівниці, садівники, няні, будівельники, водії

Декларации об имущественном состоянии и доходах за прошлый год должны подавить граждане, которые получили доходы без участия налоговых агентов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Как отметили в пресс-службе, к таким доходам относятся, в первую очередь, вознаграждения, которые выплачиваются лицам, которые работают по найму у частных лиц домашними работницами, садовниками, нянями, гувернантками, строителями, водителями и т.п.

"Налоговые агенты - это все предприятия, предприниматели, а также лица, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность (адвокаты, нотариусы и др), которые начисляют и выплачивают физическим лицам доходы в виде заработной платы, гонораров, вознаграждений за разовую работу, дивидендов, премий и т.п. Такие налоговые агенты в соответствии с Налоговым кодексом, ответственны за начисления и уплату налога на доходы физических лиц в бюджет. Поэтому если человек в 2018 году получал доходы только при участии налоговых агентов, декларацию ему подавать не нужно", - сказала начальник отдела администрирования налога на доходы физических лиц Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС.

Кроме того, по ее словам, подать декларацию должны люди, которые получили в 2018 году инвестиционные активы. Это доходы от продажи ценных бумаг, корпоративных прав. При этом не имеет значения, кому были реализованы эти активы - физическому или юридическому лицу.

Напомним, 1 января 2019 года в Украине стартовала кампания декларирования гражданами доходов, полученных в 2018 году.

Как сообщало РБК-Украина, Государственная фискальная служба Украины дала разъяснение относительно случаев, в которых не нужно подавать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах.