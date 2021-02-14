Податки, боротьба з тероризмом і туризм: Україна та ОАЕ підписали низку документів

Документи були підписані за результатами зустрічі делегацій України та ОАЕ в Абу-Дабі на чолі з Володимиром Зеленським і наслідним принцом емірату Абу Дабі, заступником Верховного головнокомандувача Збройних сил ОАЕ шейха Мухаммада бін Заїда Аль Нахайяна.

Так, були підписані такі документи:

Протокол між урядами України та ОАЕ, який дозволить уникнути подвійного оподаткування і запобігання ухиляння від сплати податків на доходи і капітал.

"Реалізація цього документа послабить фіскальне навантаження на суб'єкти господарювання, сприятиме діловій активності і активізує господарську діяльність", - пояснили в ВП.

Угода про співробітництво між урядами у сфері боротьби зі злочинністю та тероризмом.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України та Офісом Державного міністра продовольчої і водної безпеки ОАЕ. Висновок документа дозволить збільшити обсяги двосторонньої торгівлі.

Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері розвитку туристичного сектора між. Це дозволить активізувати співпрацю в туристичній галузі та збільшить двосторонній пасажиропотік.

Меморандум про взаєморозуміння у сфері землеустрою. Він передбачає обмін досвідом з використання та охорони сільськогосподарських земель, збереження, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, впровадження і вдосконалення електронних послуг у сфері землеустрою, моніторингу екологічного стану земель і ґрунтів у результаті впливу зміни клімату та негативних процесів.