Податок на імпорт призведе до зростання цін та погіршення інвестиційного клімату, - УРБ

Податок на імпорт, ініційований владою, несе численні ризики для української економіки: підвищення цін на товари і послуги, зростання обсягів "сірого" імпорту та погіршення інвестиційного клімату. Українська рада бізнесу (УРБ) звернулася до президента з закликом не впроваджувати цей податок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву УРБ .

"Запровадження 10%-го збору на придбання валюти імпортерами призведе до тінізації економіки України, розширення обсягів контрабанди, дропшипінгу та готівкових розрахунків повз фіскальні реєстратори, а також скорочення cashless економіки. "Тіньовий" імпорт зможе легко уникнути додаткового збору і стане ще більш конкурентоспроможним у порівнянні з "білим" імпортом. Наслідком цього стане переміщення кінцевого споживача у сегмент сірої економіки: від офіційних дилерів до дропшиперів", - наголошується у зверненні.

В УРБ пояснюють: через новий податок зросте попит на готівковому валютному ринку, в результаті цього збільшиться тиск на міжбанківський валютний ринок та курс валюти.

Крім цього, суттєво погіршиться інвестиційний клімат, адже запровадження додаткового збору стимулюватиме перенесення виробничих потужностей за межі України.

Водночас фактичне запровадження державою обмежувальних санкцій, які ускладнять співпрацю з розвиненими країнами, призведуть до розірвання коопераційних зв’язків, наявність яких є вкрай важливим за умови ведення бойових дій.

"Ще одним ризиком є зростання інфляції внаслідок неминучого підвищення цін на товари та послуги для кінцевих споживачів, в першу чергу - на товари критичного імпорту. При цьому вітчизняний виробник також постраждає, адже імпортна сировина і компоненти займають велику частку у виготовленні вітчизняних товарів", - підкреслили в УРБ.

Саме тому в Раді закликали президента та Кабмін не проводити різких податкових змін у період війни і відновлення економіки, адже такі зміни призведуть до результатів, протилежних очікуваним.

Раніше проти введення податку на імпорт виступила також Європейська бізнес асоціація: там зазначили, що цей податок призведе до значного зростання цін на товари та послуги, а також погіршить конкурентоспроможність української продукції через зростання вартості імпортних складових.

Проти "імпортного" податку виступили також в Союзі українських підприємців: там зазначили, що таке рішення є шкідливим для всього бізнесу, оскільки призведе до зростання вартості товарів і послуг, та стимулюватиме поширення нелегальних схем завезення імпортних товарів.