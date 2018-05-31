Готівковий курс долара у продажу зберігся на рівні 26,12 гривні/долар

Курс євро у продажу підвищився до 30,65 грн/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 травня 2018 року, 11:25 курс долара у продажу не змінився і зберігся на рівні 26,12 гривень, у купівлі курс долара знизився на 2 копійки до 25,88 гривень за долар. Порівняно з даними 30 травня, курс євро у продажу підвищився на 15 копійок - до 30,65 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,08 – 26,01 (25,20 - 26,01 - 30 травня), продажу 25,98 – 26,30 (25,96 - 26,30 - 30 травня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 25,8809 (25,8899 - 30 травня), продажу - 26,1187 (26,1166 – 30 травня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 29,45 – 30,65 (29,04 – 30,65 – 30 травня), продажу– 30,35 – 31,35 (30,21 – 31,35 – 30 травня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,1121 (29,9227 – 30 травня), продажу – 30,6498 (30,5034 – 30 травня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,000 – 4,110 (2,000-4,110 – 30 травня), продажу - 4,000 – 5,800 (4,000 – 5,800 – 30 травня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,669 (3,665 – 30 травня), продажу 4,266 (4,265 – 30 травня) за 10 рублів.