Готівковий курс долара у продажу підвищився до 26,38 гривні/долар

Курс євро підвищився до 32,72 гривні/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 березня 2018 року, 11:10 курс долара у продажу підвищився на 1 копійку до 26,38 гривні/долар, курс купівлі знизився на 1 копійку - до 26,11 гривні/долар. Курс євро у продажу у порівнянні з даними, 23 березня, збільшився на 10 копійок - до 32,72 гривні/євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,60 - 26,21 (25,60-26,25 - 23 березня), продажу 26,25-26,60 (26,25-26,62 - 23 березня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,1131 (26,1179 - 23 березня), продажу – 26,3813 (26,3691 - 23 березня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 31,00-32,45 (31,00-32,41 - 23 березня), продажу 32,45 – 33,11 (32,42-33,03 – 23 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,1571 (32,1016 - 23 березня), продажу – 32,7217 (32,6220 - 23 березня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля становить 3,000 - 4,540 (3,000-4,520 - 23 березня), продажу– 4,500-6,000 (4,500-6,000 - 23 березня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 4,233 (4,235 - 23 березня), продажу 4,676 (4,681 - 23 березня) за 10 рублів.