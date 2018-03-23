Готівковий курс долара у продажу знизився до 26,37 гривні/долар

Курс євро знизився до 32,62 гривні/євро

В обмінних пунктах України сьогодні, 23 березня 2018 року, 11:20 курс долара у продажу знизився на 3 копійки до 26,37 гривні/долар, курс купівлі знизився на 1 копійку - до 26,12 гривні/долар. Курс євро у продажу у порівнянні з даними 22 березня, зменшився на 9 копійок - до 32,62 гривні/євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 25,60 - 26,25 (25,70-26,30 - 22 березня), продажу 26,25-26,62 (26,28-26,70 - 22 березня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 26,1179 (26,1343 - 22 березня), продажу – 26,3691 (26,4037 - 22 березня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 31,00-32,41 (31,50-32,42 - 22 березня), продажу 32,42 – 33,03 (32,40-33,19 – 22 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,1016 (32,1419 - 22 березня), продажу – 32,6220 (32,7164 - 22 березня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля становить 3,000 - 4,520 (3,000-4,520 - 22 березня), продажу– 4,500-6,000 (4,500-6,000 - 22 березня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 4,235 (4,224 - 22 березня), продажу 4,681 (4,679 - 22 березня) за 10 рублів.